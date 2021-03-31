Евро-2022: заявка Украины на решающие матчи плей-офф против Северной Ирландии
В апреле 2021 года женская сборная Украины по футболу встретится с Северной Ирландией в рамках плей-офф чемпионата Европы-2022. В заявку украинской команды вошли 24 футболистки.
Источник:УАФ
Главная наставница сборной Украины Наталья Зинченко определилась с заявкой на важные апрельские матчи. Именно с Северной Ирландией поспорят наши девушки за путевку в финальную часть Евро-2022.
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Национальная команда начнет подготовку к двум поединкам 5 апреля в Киеве. Перед этим все представители сборной должны сдать двойное ПЦР-тестирование на COVID-19 (за три дня до начала события и в день съезда команды).
Наталья Зинченко вызвала в расположение сборной 24 футболистки, из них четыре игрока выступают за иностранные чемпионаты. Основу нашей команды формируют футболистки двух харьковских команд – Жилстрой-1 и Жилстрой-2.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Санина, Самсон, Бондарчук, Герасимчук.
- Защитницы: Кравец, Шматко, Воронина, Петрик, Басанская, Подольская, Филенко
- Полузащитницы: Овдийчук, Апанащенко, Бойченко, Химич, Андрущак, Панцулая, Калинина, Андрухов, Малахова
- Нападающие: Кунина, Воронина, Козлова, Кравчук
Подопечные Натальи Зинченко настроены лишь на победу. Украинкам нужно показать наилучшую игру в первом матче, чтобы с комфортным преимуществом полететь на выездной поединок.
Интересно, что в последний раз украинки выходили в следующую стадию соревнований шесть лет назад. Это было в октябре 2014-го года, когда сборная Украины в двухматчевых противостояниях плей-офф уступила итальянкам (1:2, 2:2).
Кто разыграет путевки на Евро-2022 в плей-офф
- Украина – Северная Ирландия
- Португалия – Россия
- Чехия – Швейцария
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