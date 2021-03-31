Євро-2022: заявка України на вирішальні матчі плей-офф проти Північної Ірландії
У квітні 2021 року жіноча збірна України з футболу зустрінеться з Північною Ірландією у рамках плей-офф чемпіонату Європи-2022. У заявку української команди увійшли 24 футболістки.
Джерело:УАФ
Головна наставниця збірної України Наталія Зінченко визначилась із заявою на важливі квітневі матчі. Саме з Північною Ірландією посперечаються наші дівчата за путівку у фінальну частину Євро-2022.
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Національна команда розпочне підготовку до двох поєдинків 5 квітня у Києві. Перед цим усі представники збірної повинні здати подвійне ПЛР-тестування COVID-19 (за три дні до початку події та в день з’їзду команди).
Наталія Зінченко викликала у розташування збірної 24 футболістки, із них чотири гравчині виступають за іноземні чемпіонати. Основу нашої команди формують футболістки двох харківських команд – Житлобуд-1 та Житлобуд-2.
Заявка збірної України
- Воротарки: Саніна, Самсон, Бондарчук, Герасимчук.
- Захисниці: Кравець, Шматко, Вороніна, Петрик, Басанська, Подольська, Філенко
- Півзахисниці: Овдійчук, Апанащенко, Бойченко, Хімич, Андрущак, Панцулая, Калініна, Андрухів, Малахова
- Нападниці: Куніна, Вороніна, Козлова, Кравчук
Підопічні Наталії Зінченко налаштовані лише на перемогу. Українкам потрібно показати якнайкращу гру у першому матчі, щоб з комфортною перевагою полетіти на виїзний поєдинок.
Цікаво, що востаннє українки виходили у наступну стадію змагань шість років тому. Це було у жовтні 2014-го року, коли збірна України у двоматчевих протистояннях раунду плей-офф поступилася італійкам (1:2, 2:2).
Хто розіграє путівки на Євро-2022 у плей-офф
- Україна – Північна Ірландія
- Португалія – Росія
- Чехія – Швейцарія
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