Євро-2020: в УЄФА змінили правила щодо квитків – деталі
Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися на полях 12 країн Європи з 11 червня до 11 липня. Через пандемію коронавірусу в УЄФА змінили правила щодо квитків.
Зміна даних власника квитків
В УЄФА повідомили, що дозволять змінити дані власника квитка. Тобто квиток можна передати другу або члену сім'ї.
До теми Календар Євро-2020: дата та місце всіх матчів
У разі, якщо власник квитка не зможе відвідати відповідний матч з медичних причин (включаючи, крім іншого, медичні причини в контексті COVID-19), він матиме право передати такий квиток другу або члену сім'ї. Перед матчем необхідно буде надати особисті дані нового власника квитка,
– йдеться у повідомленні.
Санітарні заходи
Для доступу на стадіон глядачі повинні будуть дотримуватися всіх вимог, зокрема – пройти перевірки, включаючи будь-які епідеміологічні заходи в контексті COVID-19.
Також вболівальникам потрібно дотримуватися правил, які встановлені окремими країнами, де відбуватиметься Євро-2020.
Для в'їзду на територію сторони, що приймає, глядачі повинні дотримуватися всіх вимог та обмежень щодо в'їзду на цю територію,
– заявляють в УЄФА.
Господарі турніру
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Більбао
- Дублін
- Мюнхен
- Будапешт.
До слова Євро-2020: визначилися всі учасники групового етапу
Скорочення місткості стадіону
В УЄФА розглядають скорочення місткості стадіону після продажу квитків.
Якщо УЄФА повідомить власників квитків про те, що їхні квитки недійсні через скорочення місткості стадіону, покупці отримають відшкодування у розмірі, що дорівнює номінальній вартості квитка.
Матчі Євро-2020 можуть відбутися за зачиненими дверима. Власники квитків також отримають відшкодування.
Вболівальники можуть здати квитки до 26 січня 2021 року. Детальні інструкції доступні за цим посиланням.
Поділитися новиною