Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися на полях 12 країн Європи з 11 червня до 11 липня. Через пандемію коронавірусу в УЄФА змінили правила щодо квитків.

Зміна даних власника квитків

В УЄФА повідомили, що дозволять змінити дані власника квитка. Тобто квиток можна передати другу або члену сім'ї.

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У разі, якщо власник квитка не зможе відвідати відповідний матч з медичних причин (включаючи, крім іншого, медичні причини в контексті COVID-19), він матиме право передати такий квиток другу або члену сім'ї. Перед матчем необхідно буде надати особисті дані нового власника квитка,

– йдеться у повідомленні.

До уваги. В УЄФА заявили, що наразі власнику квитка не потрібно щось змінювати. Інструкція про те, як внести зміни, буде надана ближче до турніру у 2021 році.

Санітарні заходи

Для доступу на стадіон глядачі повинні будуть дотримуватися всіх вимог, зокрема – пройти перевірки, включаючи будь-які епідеміологічні заходи в контексті COVID-19.

Також вболівальникам потрібно дотримуватися правил, які встановлені окремими країнами, де відбуватиметься Євро-2020.

Для в'їзду на територію сторони, що приймає, глядачі повинні дотримуватися всіх вимог та обмежень щодо в'їзду на цю територію,

– заявляють в УЄФА.

Господарі турніру

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт.

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Важливо. Збірна України матчі групового етапу проведе в Амстердамі (Нідерланди) та Бухаресті (Румунія). Наразі ці країни обмежили в'їзд для українців через карантин.

Скорочення місткості стадіону

В УЄФА розглядають скорочення місткості стадіону після продажу квитків.

Якщо УЄФА повідомить власників квитків про те, що їхні квитки недійсні через скорочення місткості стадіону, покупці отримають відшкодування у розмірі, що дорівнює номінальній вартості квитка.

Матчі Євро-2020 можуть відбутися за зачиненими дверима. Власники квитків також отримають відшкодування.

Вболівальники можуть здати квитки до 26 січня 2021 року. Детальні інструкції доступні за цим посиланням.