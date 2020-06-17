Сборная Украины еще до конца 2020 года проведет все матчи Лиги наций. Там ее соперниками будут сборные Германии, Испании и Швейцарии. А уже в 2021 году сыграет на Чемпионате Европы.

Пока же УЕФА утвердила новые даты матчей группового этапа Лиги Наций, товарищеские матчи и даты игр Евро-2020. Об этом говорится на сайте Ассоциации

К слову Лига Европы 2019/2020: где и когда сыграет "Шахтер"

Лига наций

Матчи группового этапа Лиги наций 2020/21 состоятся осенью 2020 года:

3-5 и 6-8 сентября;

10-11 и 13-14 октября;

14-15 и 17-18 ноября.

Однако пока нет точных дат и мест проведения матчей с участием сборной Украины. "Сине-желтые" должны провести матчи против Германии, Испании и Швейцарии дома и на выезде.

Товарищеские матчи

Окно для товарищеских матчей национальных сборных будет 7-8 октября и 11-12 ноября.

Матчи Евро-2020

Изменили даты проведения Евро-2020. В 2021 году оно пройдет с 11 июня до 11 июля. Примут турнир, как и планировалось, 12 городов:

Санкт-Петербург

Лондон

Мюнхен

Баку

Рим

Бухарест

Дублин

Копенгаген

Бильбао

Глазго

Будапешт

Амстердам

Сборная Украины сыграет в группе C. Там ее соперником будет сборная Нидерландов, Австрии и еще одна команда. Первый матч украинцы проведут в Амстердаме против Нидерландов 13 июня. Два следующие – в Бухаресте – 17 и 21 июня.

Относительно третьего соперника в группе, то им станет или Румыния (если победит в пути A) или победитель в пути D. У Румынии соперником в полуфинале плей-офф Лиги Наций является Исландия. Во второй паре сойдутся Болгария – Венгрия. Что касается пути D, то там сыграют Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.