Футболист менхенгладбахской Боруссии получил травму во встрече против Нидерландов. Австрийцы этот матч проиграли со счетом 2:0.

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Он вышел на замену во втором тайме и доиграл поединок до конца. Однако после встречи он покинул поле с пакетом льда на поврежденной ноге.

Томография выявила у Валентино Лазаро разрыв мышечных волокон.

Стоит отметить, что 25-летний форвард больше не сыграет на чемпионате Европы-2020.

Кроме этого, матч против сборной Украины, вероятно, пропустит Юлиан Баумгартлингер. У него проблемы со здоровьем, а прошлый поединок он не играл. Сейчас 33-летний футболист занимается индивидуально.

Поединок третьего тура группы C на Евро-2020 между Украиной и Австрией состоится 21 июня в 19:00