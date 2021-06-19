Футболіст менхенгладбаської Боруссії отримав травму в зустрічі проти Нідерландів. Австрійці цей матч програли з рахунком 2:0.

Читайте також Україна – Австрія: в УЄФА визначили, хто розсудить вирішальний поєдинок Євро-2020

Він вийшов на заміну в другому таймі та дограв поєдинок до кінця. Однак після зустрічі він покинув поле з пакетом льоду на ушкодженій нозі.

Томографія виявила у Валентіно Лазаро розрив м'язових волокон.

Варто зазначити, що 25-річний форвард більше не зіграє на чемпіонаті Європи-2020.

Окрім цього, матч проти збірної України, ймовірно, пропустить Юліан Баумгартлінгер. У нього проблеми зі здоров'ям, а минулий поєдинок він не грав. Наразі 33-річний футболіст займається індивідуально.