Заря неожиданно оформила трансфер финалиста Лиги Европы Шахова

Не успела луганская Заря попрощаться с капитаном команды Егором Назариной, когда усилилась опытным игроком центра поля. Евгений Шахов перешел в клуб из Луганска.

Большое возвращение в УПЛ

31-летний полузащитник продолжит свою карьеру в Украине. Ни Заря, ни Transfermarkt не сообщают деталей трансфера Евгения Шахова.

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Футболист может стать заменой Егору Назарину, также 22 сентября перешедшему в донецкий Шахтер. Хотя Заря и "горняки" до сих пор официально не сообщили о переходе.

В этом сезоне не провел ни одного поединка. Его последним клубом по возвращении в УПЛ был греческий АЭК.

Команда Патрика Ван Леувена после четырех туров идет на четвертой позиции в УПЛ. Заря завоевала 9 очков.

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