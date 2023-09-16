Добавит опыт новичкам: ЛНЗ подписал контракт с 35-летним бывшим игроком сборной Украины

Черкасский коллектив усилился возрастным игроком. "Производители семян" нуждаются в опытных исполнителях, чтобы хорошо выступить в элите украинского футбола.

Евгений Селин стал игроком ЛНС. Именитый защитник знает. что такое побеждать и добывать трофеи.

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Долго не засиживался

Черкасский коллектив, бедствующий внизу турнирной таблицы (15 место 4 очка), подыскивает футболистов, которые помогут команде сбежать из зоны вылета и закрепиться в высшем дивизионе Украины. Ранее "производители семян" оформили трансфер векового Дениса Олейника. ЛНЗ решил, что одного сверхопытного игрока им в клубе не хватит, потому усилились и еще одним.

Им стал 35-летний Евгений Селин, в свое время защищавший цвета сборной Украины. Последним клубом левого защитника был одесский Черноморец, однако в июле маститый игрок стал свободным агентом, поэтому достался черкасской команде бесплатно. В состоянии "производителей" семена Селин будут носить 33-й номер. Сам Евгений отметил, что он еще точно годится играть на самом высоком уровне Украины, в том убежден, что поможет команде достичь поставленных целей. Финансы условия трансфера не разглашаются, однако, скорее всего, соглашение подписано на 1 год.

Евгений Селин / ЛНЗ

Представление опытного защитника:

Карьера Селина