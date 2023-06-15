В свое время Евгений Селезнев мог перебраться в португальский чемпионат. Только теперь бывший нападающий Днепра узнал. что президент Спортинга отправлял за ним самолет. Но тогда агенты футболиста скрыли эту информацию.

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Селезнев: Он был готов, а я уехал в Кубань

После чего Селезнев совершил самую большую ошибку в своей жизни – перебрался в русский Кубань. За этот переход Евгений уже извинился перед украинцами. Если бы агенты известили Селезневу о португальском варианте, то карьера форварда могла сложиться гораздо иначе. Интересно, почему агенты так поступили с Селезневым?

Он был готов, а я уехал в Кубань. Я только сейчас почитал смс, как общались. Он говорит: "Даю самолет, пусть скажет "Да". Это было за два дня до закрытия трансферного окна. Но мне не сказали, что есть такая возможность. И таких случаев могло быть много. Не хочу об этом вспоминать, мне неприятно. Эта ошибка не зависела от меня.Я не оправдываю себя за Кубань, но это должна была быть не Кубань,

– сказал Селезнев.

Также украинским форвардом интересовались несколько английских клубов – Сандерленд, Болтон и Астон Вилла. И это еще далеко не все европейские клубы, которые интересовались Селезневым.

Напомним, что Селезнев перебрался в Кубань в конце февраля 2016 года. Но пробыл во вражеской стране всего 4 месяца и покинул российский клуб, за который успел провести 10 матчей (забил 3 гола). Этот период стал первым. который Евгений провел вне родной Украины.

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