Обновил рекорд Украины: Марусяк вышел в основной раунд Кубка мира по прыжкам с трамплина

Евгений Марусяк обновил новоиспеченный рекорд Украины, который сам и установил. Украинец смог выйти в основной раунд Кубка мира по прыжкам с трамплина.

23-летний спортсмен из Ивано-Франковской области прыгнул на 211 метров во время квалификации HS 240. Предыдущим рекордом Украины был прыжок на 210 метров, который установил сам Марусяк.

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Превзошел сам себя

Евгений переписал Книгу рекордов Украины на финальном этапе Кубка мира по полетам на лыжах с трамплина, проходящем в словенской Планике. Несмотря на хорошую дальность прыжка, судьи сняли с Евгения несколько баллов за технику, так что в итоге украинец финишировал 30-м, однако это позволяет ему продолжить борьбу в основном раунде соревнований.

Кстати говоря, Победу в квалификации одержал словенец Анже Ланишек с полетом на 239 метров. Он опередил Тими Зайца и Домена Превца. А другой украинец Виталий Калиниченко на старт квалификации не вышел из-за боли в колене.

Напомним, что ранее в этом сезоне подопечный Владимира Бощука стал первым украинцем, преодолевшим отметку в 200 метров, установив национальный рекорд по дальности полета - 210 метров на Кубке мира в австрийском Бад-Миттерндорфе.

Прыжок Евгения Марусяка:

Выступления украинского прыгуна