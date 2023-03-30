23-річний спортсмен з Івано-Франківщини стрибнув на 211 метрів під час кваліфікації HS 240. Попереднім рекордом України був стрибок на 210 метрів, який встановив сам Марусяк.
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Перевершив сам себе
Євген переписав Книгу рекордів України на фінальному етапі Кубка світу з польотів на лижах з трампліна, що проходить у словенській Планиці. Попри хорошу дальність стрибка, судді зняли з Євгена кілька балів за техніку, тож у підсумку українець фінішував 30-м, проте це дозволяє йому продовжити боротьбу в основному раунді змагань.
Нагадаємо, що раніше цього сезону підопічний Володимира Бощука став першим українцем, який подолав позначку у 200 метрів, встановивши національний рекорд за дальністю польоту – 210 метра на Кубку світу в австрійському Бад-Міттерндорфі.
Стрибок Євгена Марусяка:
Виступи українського стрибуна
- Марусяк у 2017-му році почав міжнародні виступи за національну збірну України.
- Був учасником на юнацькому Олімпійському фестивалі у місті Ерзурум, де його найкращим результатом стало 21-ше місце.
- З 2016-го по 2019-ий брав участь в юніорських чемпіонатах світу. У 2019-му році дебютував на дорослому чемпіонаті світу.
- Перший виступ на Кубку світу відбувся 13-го лютого 2021 року в польському місті Закопане, де посів 49-те місце на великому трампліні.
- Євген ставав першим в історії переможцем українцем, який вигравав континентальну першість зі стрибків з трампліна.
- Марусяк посів 27-е місце у фіналі Кубка світу в Австрії (де і встановив свій попереднє досягнення в 210 метрів) – другий національний рекорд на чемпіонатах світу. Попередній найкращий результат на великому трампліні належав Володимиру Бощуку – 28-е місце на ЧС-2009.
- Відтепер Марусякові належать обидва національні рекорди на чемпіонатах світу. Також він є єдиним українцем в історії, що має одразу два результати у топ-30, причому зробив це на різних трамплінах.