Полная ерунда: Красников возразил вымогательство 5 миллионов из трансфера Мудрика
Источник:Трибуна
Переход Михаила Мудрика из Шахтера в Челси стал рекордным в истории украинского футбола. Неудивительно, что на долю денег из этой космической суммы появилось много претендентов.
Донецкий Шахтер получит за переход своего бриллианта вместе с бонусами 100 миллионов евро. Во время эфира ТаТоТакэ ведущий программы сообщил, что на 5 миллионов из этой суммы претендует спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников.
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Функционер с раннего детства принимал участие в становлении футболиста, вел его дела, поэтому требует процент с трансфера талантливейшего футболиста Украины. Впрочем, сам Евгений Красников опроверг эту информацию.
Красников не требовал денег
"Это полная глупость. Я ни на что не претендую. И не могу претендовать, я же не агент. Это полная ерунда или информационный вброс. Кто-то захотел пропиариться, сказал глупость, а люди слушают.
То, что я как наставник для Миши с детства, это одно. Но у него есть агенты, Люндовский и Алехин, которых я ему порекомендовал. И они его вели много лет. А я функционер, не имею права быть посредником", – сказал Красников.