Я пришел как звезда, – Коноплянка впервые прокомментировал свой неожиданный уход из Краковии

Евгений Коноплянка больше не будет выступать за польскую Краковию. Украинский футболист впервые прокомментировал уход из команды.

Еще 27 мая на официальном сайте Краковии появилась информация о уход 33-летнего атакующего полузащитника из Украины. Коноплянка поиграл в польском клубе с февраля 2022 года.

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Коноплянка: Они хотели, чтобы я продлил контракт с Краковией

Сам футболист уже прокомментировал решение клуба. Коноплянка признался, что хотел остаться в Кракове, где ему импонировало играть. Но теперь украинцу нужно искать новый коллектив.

Евгений отметил, что разговаривал с тренерским штабом команды, который тоже хотел сохранить Коноплянку в составе своего коллектива. Но окончательно и другое решение принял руководитель клуба.

Перед последней игрой чемпионата я общался с тренерами. Они хотели, чтобы я продлил контракт с Краковией. Но другое решение принял руководитель клуба Януш Филипяк. Я не знаю почему. Я не разговаривал с ним,

– заявил Коноплянка.

Евгений оценил свои выступления в польском клубе и заявил, что открыт к предложениям других команд. Коноплянка не исключает, что продолжит свою карьеру в Польше.

"По шкале от 1 до 10 я бы поставил своим выступлениям в Кракове 8,5. Мне не удалось забить много голов, потому что у меня были другие задачи. Я пытался регулярно доставать мяч и держать его для команды. Это было хорошее время. для меня.Может быть, болельщики ожидали от меня большей результативности, но моя роль была другой.Возможно, владелец клуба ожидал лучших результатов, потому что я пришел, как звезда, и потому он был разочарован.Сейчас я открыт для предложений со всех стран. исключаю переход и в какой-то другой польский клуб", – рассказал украинский футболист.