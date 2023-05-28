Вызов в сборную не помог: Коноплянка покинул польскую Краковию
Источник:ФК Краковия
Украинский вингер Евгений Коноплянка покинул ряды одного из старейших клубов Польши. По итогам сезона Краковия не попала в еврокубки.
Карьера Евгения Коноплянки в польской Краковии достигла завершения. Официальный сайт "полосатых" сообщил об уходе 33-летнего вингера.
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Действие контракта украинца с Краковией истекает 30 июня 2023 года. Клуб решил не продлевать соглашение с игроком сборной Украины. Таким образом, Коноплянка получит статус свободного агента.
Коно, благодарим тебя за все и желаем успехов в будущей карьере!,
– говорится в сообщении клуба.
Краковия простилась с Коноплянкой / twitter.com/MKSCracoviaSSA
По итогам сезона 2022/23 Краковия финишировала на 7 месте и не попала в еврокубки. В предыдущем сезоне "полосатые" были на 9 строчке.
Коноплянка в Краковии
- Напомним, что Евгений Коноплянка на правах свободного агента присоединился к Краковии в феврале 2022 года.
- За один из старейших клубов Польши звезда украинского футбола отыграл полтора сезона.
- Однако Евгений не может внести в актив этот этап карьеры. Вингер довольно часто преследовали травмы и он не демонстрировал привычный уровень игры.
- В составе Краковии Коноплянка сыграл 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
- Однако из Краковии Евгений получил вызов в сборную Украины на мартовский матч против Англии
- На июньский сбор тренерский штаб "сине-желтых" уже не вызвал Коноплянку.