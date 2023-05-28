Вызов в сборную не помог: Коноплянка покинул польскую Краковию

Украинский вингер Евгений Коноплянка покинул ряды одного из старейших клубов Польши. По итогам сезона Краковия не попала в еврокубки.

Карьера Евгения Коноплянки в польской Краковии достигла завершения. Официальный сайт "полосатых" сообщил об уходе 33-летнего вингера.

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Действие контракта украинца с Краковией истекает 30 июня 2023 года. Клуб решил не продлевать соглашение с игроком сборной Украины. Таким образом, Коноплянка получит статус свободного агента.

Коно, благодарим тебя за все и желаем успехов в будущей карьере!,

– говорится в сообщении клуба.

Краковия простилась с Коноплянкой / twitter.com/MKSCracoviaSSA

По итогам сезона 2022/23 Краковия финишировала на 7 месте и не попала в еврокубки. В предыдущем сезоне "полосатые" были на 9 строчке.

Коноплянка в Краковии