Сразу три клуба борются за чемпионство в сезоне-2022/2023 в УПЛ, а это Шахтер, Днепр-1 и Заря. Интрига держится до последних туров.

Интересно Кто останется в элите: УПЛ и ПФЛ определили даты стыковых матчей

Коноплянка: Что касается очной дуэли, то против Шахтера Днепра-1 нужно играть не боясь

Евгений Коноплянка поделился своим мнением по поводу того, кто может стать следующим чемпионом Украины. Футболист Краковии назвал два варианта будущего чемпиона, но почему-то в эту борьбу не включил луганскую Зорю, которая идет третьей в турнирной таблице УПЛ.

Шансы у Днепра-1 хорошие, потому что у Шахтера по календарю игры немного тяжелее. Но мое мнение, что чемпионат выиграет донецкая команда, поскольку немаловажную роль играет опыт футболистов. Что касается очной дуэли, то против Шахтера Днепра-1 нужно играть не боясь, стараться взять три очка. Только тогда у днепрян могут быть шансы (на чемпионство), потому что потом, думаю, Днепр-1 может потерять очки,

– заявил Коноплянка.

Напомним, что Коноплянка играл за старый клуб Днепр до 2015 года. Также Евгений поиграл и за Шахтер, но провел за "горняков" всего 46 матчей. Ведь не смог закрепить за собой место в стартовом составе дончан.

С февраля 2022 года выступает за польскую Краковию. В своем первом полноценном сезоне в Польше Коно провел за Краковию уже 27 поединков – 4 гола и 2 ассиста. 27 мая Краковия проведет свой последний матч в сезоне против Вислы Плоцк. Пока клуб идет на 10-й позиции, имея в своем активе 43 балла.

Сам Коноплянка не исключает, что покинет Краковию по окончании этого сезона. Ведь у украинского футболиста истекает контракт с польским клубом.

К слову. 24 мая состоится центральный матч 28-го тура, в котором Заря примет Шахтер. Начало встречи в 17:00.

Чемпионская борьба в УПЛ

Украинским клубам осталось провести по три матча, чтобы узнать окончательный чемпион УПЛ-2022/2023.

В настоящее время лидером турнирной таблицы является Шахтер, набравший 66 баллов.

"Горняки" опережают второй Днепр-1 на один пункт (65 очков у днепрян) и третью Звезду на 5 баллов (61 пункт у луганского коллектива).

В этом году киевское Динамо не смогло включиться в чемпионскую гонку. Киевляне с 53 очками идут на 4 месте.

С кем сыграют лидеры УПЛ в последних турах: