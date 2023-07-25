Еще скажет свое последнее слово на поле: Коноплянка официально стал футболистом ЧФР

Евгений Коноплянка официально трудоустроился в футбольном клубе из Румынии. ЧФР подписал контракт с украинским полузащитником.

25 июля румынский ЧФР из Клужа официально объявил о подписании бывшей звезды сборной Украины и Днепра. Детали контракта Евгения Коноплянки с клубом не разглашают.

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Еще может сыграть в еврокубках

Ранее в СМИ фигурировала информация о годовом соглашении.

ЧФР представил украинского футболиста роликом в инстаграмме, которым поздравили Евгения в новой для него команде.

ЧФР из Клужа стал для Коно шестым профессиональным клубом в карьере.

Видео презентации Коноплянки

До этого перехода Коноплянка выступал за польскую Краковию, за которую провел 38 матчей – 4 гола и 2 ассиста.

Футбольный путь Евгения Коноплянки