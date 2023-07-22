Владелец румынского клуба Нелуцу Варга открыл занавес, когда Евгений Коноплянка подпишет контракт с ЧФР. Уже 23 июля украинский футболист приедет в Клуж, чтобы официально стать игроком третьего по силе клуба Румынии в прошлом сезоне-2022/2023.

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Президент румынского клуба отметил важность Коноплянки и его футбольные навыки. Варг уверен, что Евгений сможет помочь команде в текущем сезоне.

Мы поладили с Коноплянкой. В воскресенье он приедет в Клуж для подписания контракта. Он ценный игрок, его резюме впечатляет. Это игрок, который разбирается в футболе и поможет команде,

– заявил Варга.