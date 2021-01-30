Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди остался без клубной прописки. Хачериди подтвердил, что покинул Динамо Брест.

Источник: FootBoom

Евгений Хачериди подтвердил, что покинул Динамо Брест и находится в статусе свободного агента.

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33-летний экс-игрок Динамо Киев заявил, что может вернуться в Украину.

Я покинул Динамо Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше,

– сказал футболист.

Евгений утверждает, что вернется в Украину, если получит предложение от клуба с амбициями.

Хотим решить вопрос по-хорошему

Вместе с тем, Хачериди заявил, что в Брестском Динамо с ним не полностью рассчитались по зарплате.

"Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная", – рассказал футболист.

В белорусском клубе обещают погасить долги. "Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему", – отметил футболист.

Если Динамо не погасит долги по зарплате, то Хачериди готов отстаивать свои права в суде.

Что известно о Хачериди