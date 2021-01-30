Хачереди покинул Динамо Брест: клуб должен украинцу зарплату
Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди остался без клубной прописки. Хачериди подтвердил, что покинул Динамо Брест.
Источник: FootBoom
Евгений Хачериди подтвердил, что покинул Динамо Брест и находится в статусе свободного агента.
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33-летний экс-игрок Динамо Киев заявил, что может вернуться в Украину.
Я покинул Динамо Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше,
– сказал футболист.
Евгений утверждает, что вернется в Украину, если получит предложение от клуба с амбициями.
Хотим решить вопрос по-хорошему
Вместе с тем, Хачериди заявил, что в Брестском Динамо с ним не полностью рассчитались по зарплате.
"Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная", – рассказал футболист.
В белорусском клубе обещают погасить долги. "Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему", – отметил футболист.
Если Динамо не погасит долги по зарплате, то Хачериди готов отстаивать свои права в суде.
Что известно о Хачериди
- Евгений впервые "засветился" в луцкой Волыни, с которой в 2008 году перешел в Динамо Киев.
- За киевлян Евгений выступал до 2018 года, когда перешел в греческий ПАОК. Через год Евгений перешел в Динамо Брест.
- За сборную Украины Хачериди провел 51 матч. В его активе 3 гола.
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