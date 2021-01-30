Хачереді покинув Динамо Брест: клуб винен українцю зарплату
Колишній футболіст збірної України Євген Хачеріді залишився без клубної прописки. Хачеріді підтвердив, що покинув Динамо Брест.
Джерело: FootBoom
Євген Хачеріді підтвердив, що покинув Динамо Брест і перебуває у статусі вільного агента.
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33-річний ексгравець Динамо Київ заявив, що може повернутися в Україну.
Я покинув Динамо Брест. Зараз розглядаю різні варіанти. Дзвонять з українських клубів. Подивимося що буде далі,
– сказав футболіст.
Євген переконує, що повернеться в Україну, якщо отримає пропозицію від клубу з амбіціями.
Хочемо розв'язати питання по-хорошому
Разом з тим, Хачеріді заявив, що в брестську Динамо з ним не повністю розрахувалися по зарплаті.
"Ні, вони залишилися мені винні. Суму називати не буду, але вона пристойна", – розповів футболіст.
У білоруському клубі обіцяють погасити борги. "Так, ми чекаємо. Хочемо розв'язати питання по-хорошому", – зазначив футболіст.
Якщо Динамо не погасить борги по зарплаті, то Хачеріді готовий відстоювати свої права у суді.
Що відомо про Хачеріді
- Євген вперше "засвітився" у луцькій Волині, з якої у 2008 році перейшов у Динамо Київ.
- За киян Євген виступав до 2018 року, коли перейшов у грецький ПАОК. Через рік Євген перейшов у Динамо Брест.
- За збірну України Хачеріді провів 51 матч. У його активі 3 голи.
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