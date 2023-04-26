Находившийся в лагере беженцев вратарь Мариуполя нашел новый клуб в Европе
Источник:инстаграмм Афтурелдинга
Больше года понадобилось Евгению Гальчуку, чтобы вернуться в футбол. Воспитанник донецкого Шахтера продолжит карьеру в чемпионате Исландии.
Футбольный клуб Мариуполь в связи с российской агрессией приостановил участие в чемпионате УПЛ. Вратарь азовцев Евгений Гальчук был вынужден бежать из разрушенного оккупантами города в Европу.
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Неожиданный выбор Гальчука
Евгений долгое время был вне футбола и жил в лагере для беженцев в бельгийском Антверпене. Однако голкиперу удалось вернуться в любимое дело.
Недавно 31-летний футболист подписал контракт с исландским клубом Афтурелдинг, играющим во второй национальной лиге.
Я очень рад стать игроком Афтурелдинга, горжусь этим. Верю, что в этом сезоне мы сможем добиться своих целей. Вперед, Афтурелдинг,
– цитирует Гальчука клубная страница в Instagram.
Детали контракта не разглашаются. Известно, что Евгений произвел хорошее впечатление во время товарищеских матчей. Чемпионат Исландии стартует 5 мая.
Что известно о Евгении Гальчуке
- Евгений Гальчук родился в Краматорске.
- Воспитывался в системе донецкого Шахтера, но приблизиться к основному составу не сумел.
- С июля 2012 играл за Мариуполь. В составе азовцев провел 148 матчей, в которых пропусти 200 мячей, а 47 поединков отстоял на "ноль".
- В сезоне 2021/22 играл в составе Ингульца, из которого в январе вернулся в Мариуполь.
- Кроме того, Евгений сыграл 4 матча в составе молодежной сборной Украины.