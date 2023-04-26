Футбольный клуб Мариуполь в связи с российской агрессией приостановил участие в чемпионате УПЛ. Вратарь азовцев Евгений Гальчук был вынужден бежать из разрушенного оккупантами города в Европу.

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Неожиданный выбор Гальчука

Евгений долгое время был вне футбола и жил в лагере для беженцев в бельгийском Антверпене. Однако голкиперу удалось вернуться в любимое дело.

Недавно 31-летний футболист подписал контракт с исландским клубом Афтурелдинг, играющим во второй национальной лиге.

Я очень рад стать игроком Афтурелдинга, горжусь этим. Верю, что в этом сезоне мы сможем добиться своих целей. Вперед, Афтурелдинг,

– цитирует Гальчука клубная страница в Instagram.

Детали контракта не разглашаются. Известно, что Евгений произвел хорошее впечатление во время товарищеских матчей. Чемпионат Исландии стартует 5 мая.

Что известно о Евгении Гальчуке