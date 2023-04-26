Футбольний клуб Маріуполь у зв'язку з російською агресією тимчасово призупинив участь у чемпіонаті УПЛ. Воротар азовців Євген Гальчук був змушений тікати зі зруйнованого окупантами міста до Європи.

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Несподіваний вибір Гальчука

Євген тривалий час був поза футболом та жив у таборі для біженців у бельгійському Антверпені. Проте голкіперу вдалося повернутися до улюбленої справи.

Нещодавно 31-річний футболіст підписав контракт з ісландським клубом Афтурелдінг, що грає у другій національній лізі.

Я дуже радий стати гравцем Афтурелдінга, пишаюся цим. Вірю, що в цьому сезоні ми зможемо досягнути своїх цілей. Вперед, Афтурелдінг,

– цитує Гальчука клубна сторінка в Instagram.

Деталі контракту не розголошуються. Відомо, що Євген справив гарне враження під час товариських матчів. Чемпіонат Ісландії стартує 5 травня.

Що відомо про Євгена Гальчука