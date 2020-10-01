30 сентября "Вест Хэм" Ярмоленко сыграл в 1/8 финала Кубка футбольной лиги против "Эвертона". Хозяева благодаря хет-трику Калвера-Льюина вышли в четвертьфинал турнира.

Эвертон – Вест Хэм 4:1

Голы: Калвер-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 57 – Снодграсс, 46

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Минимальное преимущество

Мойес доверил Ярмоленко место в стартовом составе "Вест Хэма". Уже на 11-й минуте матча счет был открыт. Калвер-Льюин недалеко от штрафной площадки получил поперечную передачу, которую выполнил Кин и точным ударом он отправил его в правый угол ворот – 1:0, передает 24 канал.

Ришарлисон был близок к тому, чтобы забить, после замечательных индивидуальных действий пробив с границы штрафной площадки. Мяч направлялся в нижний угол ворот, но Рэндолф продемонстрировал незаурядную ловкость и выполнил сейв.

На 22-й минуте Ришарлисон забил гол, но арбитр отменил результативный удар из-за офсайда.

Калвер-Льюин подхватил передачу и получил немного свободного пространства на границе штрафной площадки, но пробил неудачно, направив мяч высоко над перекладиной.

Андерсон выполнил короткую передачу в штрафную площадку, адресатом которой был Лансини. Тот пробил головой, но мяч пролетел мимо ворот в считанных сантиметрах от стойки.

Полное доминирование хозяев

В дебюте второго тайма Снодграсс нашел свободную зону возле границы штрафной площадки, сыграв в стенку с партнером по команде, прислал мяч в сетку ударом вплотную к правой штанге – 1:1.

Ришарлисон потерял прекрасную возможность забить, получив хорошую передачу в штрафную площадку, но каким-то чудом умудрился попасть в штангу.

У Сигурдссона было достаточно времени и пространства в штрафной площадке, получив остроумную передачу, но с его ударом в левый нижний угол ворот блестяще справился голкипер Рэндолф.

Уже через несколько минут хозяева вновь вышли вперед в счете. Ришарлисон в блестящем проходе оставил позади нескольких защитников и пробил с линии штрафной площадки. Произошел рикошет и мяч оказался в сетке ворот – 2:1.

Лансини потерял неплохой момент. Он пробил из пределов штрафной площадки, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.

Алле с пределов штрафной площадки пробил под перекладину, но голкипер остановил мяч благодаря блестящему сейву.

Автор первого результативного удара в матче Калвер-Льюин отправил мяч практически в пустые ворота, после того как тот отскочил от защитника – 3:1.

Калвер-Льюин получил передачу в штрафной площадке и пробил в нижний левый угол ворот – 4:1. Игрок оформил хет-трик во встрече.

Итоговый счет встречи – 4:1.

Эвертон – Вест Хэм видеообзор матча