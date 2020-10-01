30 вересня "Вест Хем" Ярмоленка зіграв в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги проти "Евертона". Господарі завдяки хет-трику Калвера-Льюїна вийшли у чвертьфінал турніру.

Евертон – Вест Хем 4:1

Голи: Калвер-Льюїн, 11, 78, 84, Річарліссон, 57, – Снодграсс, 46

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Мінімальна перевага

Моєс довірив Ярмоленку місце у стартовому складі "Вест Хема". Вже на 11-й хвилині матчу рахунок було відкрито. Калвер-Льюїн неподалік штрафного майданчика отримав поперечну передачу, яку виконав Кін та влучним ударом він відправив його в правий кут воріт – 1:0, інформує 24 канал.

Річарлісон був близький до того, щоб забити, після чудових індивідуальних дій пробивши з межі штрафного майданчика. М'яч прямував у нижній кут воріт, але Рендолф продемонстрував неабияку спритність і виконав сейв.

На 22-й хвилині Річарлісон забив гол, але арбітр скасував результативний удар через офсайд.

Калвер-Льюїн підхопив передачу та виборов трохи вільного простору на межі штрафного майданчика, але пробив невдало, спрямувавши м'яч високо над поперечиною.

Андерсон виконав коротку передачу в штрафний майданчик, адресатом якої був Лансіні. Той пробив головою, але м’яч пролетів повз ворота в лічених сантиметрах від стійки.

Повне домінування господарів

У дебюті другого тайму Снодграсс знайшов вільну зону біля межі штрафного майданчика , зігравши у стінку із партнером по команді, надіслав м’яч у сітку ударом впритул до правої штанги – 1:1.

Річарлісон змарнував чудову нагоду забити, отримавши гарну передачу в штрафному майданчику, але якимось дивом примудрився поцілити у стійку.

Сігурдссон мав вдосталь часу та простору в штрафному майданчику, отримавши дотепну передачу, але з його ударом у лівий нижній кут воріт блискуче впорався голкіпер Рендолф.

Вже за декілька хвилин господарі знову вийшли вперед у рахунку. Річарліссон у блискучому слаломному проході залишив позаду кількох захисників і пробив з лінії штрафного майданчика. Стався рикошет і м'яч опинився в сітці воріт – 2:1.

Лансіні змарнував непоганий момент. Він пробив з меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки воріт.

Алле з межі штрафного майданчика пробив під поперечину, але голкіпер зупинив м'яч завдяки блискучому сейву.

Автор першого результативного удару у матчі Калвер-Льюїн відправив м'яч практично в порожні ворота, після того як той відскочив від захисника – 3:1.

Калвер-Льюїн отримав передачу в штрафному майданчику та пробив у нижній лівий кут воріт – 4:1. Гравець оформив хет-трик у зустрічі.

Підсумковий рахунок зустрічі – 4:1.

Евертон – Вест Хем відеоогляд матчу