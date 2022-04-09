Временный футбольный дом Пятова

8 апреля лидер Первой лиги Украины сыграл товарищеский спарринг против дефлимпийской сборной Украины (игроки с повреждениями органов слуха). В первом тайме раму ворот Металлиста защищал опытный Андрей Пятов.

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37-летний голкипер поддерживает форму с Металлистом, тренирующим хорошо знакомый ему Александр Кучер. В прошлом футболисты вместе защищали цвета донецкого Шахтера.

Первую игру за харьковчан Пятов может занести в актив. Андрей оставил свои ворота "на замке". В общем, Металлист одержал уверенную победу со счетом 3:0. При харьковчанах забивали Горбунов, Демченко, Краев.

Ранее в составе харьковского клуба был отмечен бывший защитник сборной Украины и российского Зенита Ярослав Ракицкий. Защитник тоже поддерживал форму в Металлисте. Харьковчане предлагали игрокам украинской сборной пополнить ряды команды, чтобы не потерять игровой тонус и форму.

Напомним, что другой "горняк" Тарас Степаненко временно поддерживал форму с киевским Динамо.

Карьера Пятова в Шахтере