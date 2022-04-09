Временный футбольный дом Пятова
8 апреля лидер Первой лиги Украины сыграл товарищеский спарринг против дефлимпийской сборной Украины (игроки с повреждениями органов слуха). В первом тайме раму ворот Металлиста защищал опытный Андрей Пятов.
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37-летний голкипер поддерживает форму с Металлистом, тренирующим хорошо знакомый ему Александр Кучер. В прошлом футболисты вместе защищали цвета донецкого Шахтера.
Первую игру за харьковчан Пятов может занести в актив. Андрей оставил свои ворота "на замке". В общем, Металлист одержал уверенную победу со счетом 3:0. При харьковчанах забивали Горбунов, Демченко, Краев.
Ранее в составе харьковского клуба был отмечен бывший защитник сборной Украины и российского Зенита Ярослав Ракицкий. Защитник тоже поддерживал форму в Металлисте. Харьковчане предлагали игрокам украинской сборной пополнить ряды команды, чтобы не потерять игровой тонус и форму.
Напомним, что другой "горняк" Тарас Степаненко временно поддерживал форму с киевским Динамо.
Карьера Пятова в Шахтере
- Выступает за донецкий клуб с 2007 года. за это время стал не только стабильным игроком основания, но и лидером и капитаном команды.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 12 матчей, в которых пропустил 6 голов и провел 8 поединков на ноль.
- Его контракт с дончанами рассчитан до 30 июня 2023 года.