Поворознюк: Вторая – это те, кто выехал за определенные взятки

В эксклюзивном интервью 24 канала владелец футбольного клуба с Петрового поделил людей на две категории – сбежавших и вернувшихся в Украину, чтобы воевать против оккупантов.

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Александр Поворознюк привел два примера таких людей. Президент Ингульца рассказал о Руслане Журило, который жил в столице Австрии, но уже в первые дни войны собрал вещи, вернулся в родную страну и взял в руки оружие.

Ну, это как раз то, о чем я говорил. Есть категория людей, которые выехали до войны, и просто не возвращались. Вторая – это те, кто выехал за определенные взятки, справки из военкоматов и все остальное. А есть та категория людей, которые, будучи там, приехали и начали воевать,

– рассказал одиозный владелец футбольного клуба.

"Я уже приводил такой пример. Есть Руслан Журило, который прямо в Вене жил и живет. На 4-й день войны он собрался, приехал в Украину, пошел в военкомат и сказал, что хочет воевать и защищать Украину. Позиция? Позиция", – добавил Поворознюк.

"Ху*к, цветы купили, когда же решики придут"

Также Поворознюк среди примеров привел Валерия Пересоляка – президента Минаю. О нем рассказывали с отрицательным подтекстом, что он – коррупционер и бандит. Вначале полномасштабного вторжения России в Украину владелец закарпатского клуба купил уже не один автомобиль и другие военные принадлежности для ВСУ.

Мы все отдаем в ВСУ, человек даже ничего не рассказывает, он берет и делает. И таких людей очень много. А есть такие, которые съб*лись и думают, что пересидят этот момент, а потом пойдут на баррикады к тем, кто побеждает. Ху*к, цветы купили, когда же рашики придут. А цветы завяли, и пи*дец,

– сказал Поворознюк.

Важно! Недавно владелец Минаю подарил очередной внедорожник. На этот раз из добрых рук Пересоляка отправилась в батальон "Карпатская Сечь".

Братья Суркисы покинули Украину со скандалом

Уже через два дня после полномасштабного вторжения России в Украину на границе с Венгрией были замечены два автомобиля. Ими из страны бежали братья Суркисы.

Они выехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллиона долларов.

Уже в апреле Григорий Суркис второй раз покинул Украину. На этот раз вывозил 13 незадекларированных часов через зеленый коридор. Нардеп выехал за границу, в его пресс-службе сообщили, что Суркис уехал на "запланированное лечение".

В апреле Суркисы посетили благотворительный матч Динамо в Дортмунде против Боруссии. Братья сидели на трибунах с плакатом "Стоп, Путин".

Полный разговор с Александром Поворознюком читайте в скором времени на сайте 24 канала. В интересном интервью владелец Ингульца рассказал о невероятной популярности после выхода трека, помощи армии, проблемах с посевной, а также о том, что беспокоит футбольных поклонников – будущее украинского футбола.