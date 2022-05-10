Поворознюк: Друга – це ті, які виїхали за певні хабарі

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу власник футбольного клубу з Петрового поділив людей на дві категорії – які втекли та ті, які повернулись в Україну, щоб воювати проти окупантів.

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Олександр Поворознюк навів два приклади таких людей. Президент Інгульця розповів про Руслана Журило, який жив у столиці Австрії, але вже у перші дні війни зібрав речі, повернувся у рідні країну та взяв до рук зброю.

Ну це якраз те, про що я говорив. Є категорія людей, які виїхали до війни, і просто не верталися. Друга – це ті, які виїхали за певні хабарі, довідки з військкоматів та все інше. А є та категорія людей, які бувши там, приїхали та почали воювати,

– розповів одіозний власник футбольного клубу.

"Я вже наводив такий приклад. Є Руслан Журило, який просто у Відні жив і живе. На 4-й день війни він зібрався, приїхав в Україну, пішов у військкомат і сказав, що хоче воювати та захищати Україну. Позиція? Позиція", – додав Поворознюк.

"Ху*к, квіти купили, коли ж рашики прийдуть"

Також Поворознюк серед прикладів навів Валерія Пересоляка – президента Минаю. Про нього розповідали з негативним підтекстом, що він корупціонер та бандит. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну власник закарпатського клубу купив вже не один автомобіль та іншого військового приладдя для ЗСУ.

Ми все віддаємо на ЗСУ, людина навіть нічого не розказує, він бере і робить. І таких людей дуже багато. А є такі, які з’ї**лися та думають, що пересидять цей момент, а потім підуть на барикади до тих, хто перемагає. Ху*к, квіти купили, коли ж рашики прийдуть. А квіти зів'яли, і пи*дець,

– сказав Поворознюк.

Важливо! Нещодавно власник Минаю подарував черговий позашляховик. Цього разу з добрих рук Пересоляка автівка відправилась до батальйону "Карпатська Січ".

Брати Суркіси покинули Україну зі скандалом

Вже через два дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на кордоні з Угорщиною були помічені дві автівки. Ними з країни втікали брати Суркіси.

Вони виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйона доларів.

Вже у квітні Григорій Суркіс вдруге покинув Україну. Цього разу вивозив 13 незадекларованих годинників через зелений коридор. Нардеп таки виїхав за кордон, у його пресслужбі повідомили, що Суркіс поїхав на "заплановане лікування".

У квітні Суркіси відвідали благодійний матч Динамо у Дортмунді проти Боруссії. Брати сиділи на трибунах з плакатом "Стоп, Путін".

Повну розмову з Олександром Поворознюком читайте незабаром на сайті 24 каналу. В цікавому інтерв'ю власник Інгульця розповів про неймовірну популярність після виходу треку, допомогу армії, проблеми з посівною, а також про те, що турбує футбольних прихильників – майбутнє українського футболу.