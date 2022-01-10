Тарей Бьо: Будет тяжело закрывать мишени

Старший отметил, что самый титулованный биатлонист мира делится советами с норвежской сборной. Тарей ждет от стартов в Пекине сложной стрельбы.

Кстати В биатлоне возможно все, – легендарный Бьорндален оценил шансы сборной Китая на Олимпиаде-2022

"Он охотно делится информацией, он хороший друг и бывший товарищ по команде. Он дал несколько советов. Это те же вещи, о которых мы говорили раньше, но стрелять на Олимпийских играх, вероятно, будет непросто с учетом ветра и холода. Мы знаем об этом, но всегда полезно получить напоминание. Случиться может все, что угодно, но, скорее всего, будет тяжело закрывать мишени", – сказал Бьо-старший.

Его коллега по команде отметил, что команда имеет еще один источник информации по Олимпиаде-2022.

Мы стараемся черпать как можно больше. К тому же у нас сотрудничество с Китаем в подготовке лыж, так что мы получили очень хорошую информацию. У нас есть очень четкое представление о том, что нас ожидает относительно песка на трассе, профиля, ветра и низких температур,

– добавил Кристиансен.

К слову. Олимпийские игры 2022 года состоятся 4 – 20 февраля. Биатлонные старты будут продолжаться в Пекине с 5 по 19 февраля.

В этом сезоне мужская сборная Норвегии по биатлону показывает молниеносный результат. Команда не дает шансов на победу своим соперникам. Норвежцы уверенно одержали победу в двух эстафетах сезона.

Супруги олимпийских чемпионов Уле-Айнара Берндалена и Дарьи Домрачевой в 2019-м начали тренировать сборную Китая по биатлону. Пока команда не продемонстрировала положительных сдвигов.