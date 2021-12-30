Бьорндален: Нам нужно очень много работать

Самый титулованный биатлонист мира убежден, что сейчас сборной Китая будет сложно конкурировать с потенциальными лидерами Кубка наций. Норвежец подчеркнул, что команде есть над чем работать.

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Наставник сборной Китая вспомнил выступление своих подопечных на последнем этапе в году во французском Анси, где женская команда заняла 15-е место.

"Все считали, что эстафета – самый реальный способ выиграть медаль, но сейчас шесть – семь команд находятся на слишком высоком уровне. Это сложнее, чем было бы два года назад. Мы видим, что до лидеров очень далеко. Отставание по времени страшное. Сейчас нам просто нужно очень много работать", – заявил Бьорндален.

Норвежец все же надеется увидеть своих подопечных на олимпийском пьедестале. Он отметил, что если бы игры проходили в Европе, то вряд ли у китайцев были бы шансы на медали.

Биатлон – это вид спорта, в котором практически все возможно, хоть это и выглядит сейчас очень тяжелым. Если бы Олимпиада была в Европе, у нас не было бы шансов. А так, думаю, у нас есть единственная возможность,

– сказал Уле-Эйнар.

К слову. Супружество олимпийских чемпионов Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой в 2019-м начало тренировать сборную Китая по биатлону. Пока команда не продемонстрировала положительных сдвигов.