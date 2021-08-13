В сториз Instagram подписчики попросили Кристину поделиться смешными и странными фактами о Романе. Девушка выполнила просьбу поклонников.

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"Рома – немного пенсионер. Любит на ночь смотреть National geographic о черных дырах, о космосе. День начинается с просмотра новостей – политических и футбольных. Чтобы его куда-то вытащить, нужно очень постараться. А еще он ест 13 раз в день, и ему всегда мало", – написала Кристина Яремчук.

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