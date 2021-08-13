В сториз Instagram подписчики попросили Кристину поделиться смешными и странными фактами о Романе. Девушка выполнила просьбу поклонников.
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"Рома – немного пенсионер. Любит на ночь смотреть National geographic о черных дырах, о космосе. День начинается с просмотра новостей – политических и футбольных. Чтобы его куда-то вытащить, нужно очень постараться. А еще он ест 13 раз в день, и ему всегда мало", – написала Кристина Яремчук.
Роман Яремчук перешел в Бенфику
- 25-летний Яремчук перешел в Бенфику из Гента в летнее трансферное окно. Контракт с португальским клубом подписан до лета 2026 года.
- В 2017 году Динамо продало Яремчука в Гент за 2 миллиона евро. Журналист Игорь Цыганик сообщал, что в контракте была прописана опция, согласно которой Динамо получит 30% от последующей перепродажи Яремчука. Кроме того, Динамо гарантированно получило 5% от трансфера как платеж солидарности. Этот процент предусмотрен за то, что Динамо воспитало Яремчука.
- Трансфер Яремчука вошел в топ-10 самых дорогих в истории Бенфики. Также переход Романа стал 2 прибыльным продажей для Гента.
- Нападающий сборной Украины Яремчук провел 4 года в Генте. За бельгийский клуб Роман забил 61 гол в 152 матчах.