Если они будут убивать меня, у меня не будет выбора, – Усик готов стрелять в окуппантов

Александр Усик вступил в территориальную оборону в Киевской области. Украинский боксер готов к последнему защищать родную семью и Родину.

Усик: Страха нет, есть просто удивление

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик вернулся из Великобритании. Вслед за Василием Ломаченко боксер взял в руки оружие.

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Усик настроен решительно. Александр готов стрелять в ответ в российских оккупантов, если они будут стрелять первыми. Боксер не собирается стоять в стороне, если его и семье и Украине угрожает опасность.

Усик отметил, что он не хочет никого убивать. Однако если дело дойдет до этого, то он будет вынужден это сделать.

Если они захотят избавить меня от жизни или жизни моих близких, я вынужден это сделать. Но я этого не желаю. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если они будут убивать меня, у меня не будет выбора. Возможно, это звучит сентиментально, но моя душа принадлежит Богу, а мое тело и моя честь – моей стране, моей семье. Потому страха нет. Есть просто удивление – как такое может быть в 21 веке?

– заявил Усик.

В настоящее время Усик с терробороной защищает Киевскую область. Отметим, что львовский боксер Андрей Котельник тоже стал на защиту Украины.

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