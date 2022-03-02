Александр Усик также не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.

К слову Экс-чемпионы мира по боксу с оружием в руках защищают Украину

"Освободители освободили людей... навсегда. Жилой район, город Ирпень. Украина вам не рада. Российский военный корабль, иди домой", – написал Усик.

Также украинский чемпион опубликовал видео очевидцев, как мирные жители Украины без оружия остановили колонну бронетехники РФ.

"Русские войска, вы еще не поняли, что народ Украины вам не рад", – написал Усик.

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