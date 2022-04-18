Если мы позволим Суркисам вернуться, мы ничего не стоим, – Маркевич

Братья Суркисы уехали из Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения России. Бывший тренер Днепра и национальной сборной Украины Мирон Маркевич подчеркнул, что Динамо нужен новый владелец.

Дальнейшая судьба Динамо

Маркевич подчеркнул, что украинцы не должны разрешить Суркисам вернуться в Украину. По его словам, существование Динамо возможно и без них.

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Если мы позволим им вернуться, мы ничего не стоим. Это будет полный маразм,

– подчеркнул тренер.

"Динамо должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят Динамо и Украину, а не вот это", – уверен специалист.

Маркевич считает, что Динамо, Шахтер и Металлист не исчезнут с футбольной карты Украины.

"Я не думаю, что сейчас будет легко удерживать Динамо. Нужно найти людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с Динамо, Шахтером и Металлистом будет все хорошо, главное, чтобы мы победили", – добавил Маркевич.

Удивительная позиция Динамо

Вскоре, 1 мая, сборная Украины должна начать подготовительный сбор в Словении. Однако в Динамо заявили, что не отпустят своих игроков к тренировкам сборной в ближайшее время.

По словам президента Динамо Игоря Суркиса, игроки смогут присоединиться к национальной команде 23 мая, а это за неделю до матча против Шотландии.

Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа – При жизни", а также почетным президентом Федерации футбола Украины.

Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 2002 года.

Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины в первые дни полномасштабной войны.