Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика, не виключає, що бій проти Дерека Чісори може тривати всі 12 раундів. Чи буде у поєдинку нокаут у більшій мірі залежить не від українця, а від боксера з Великої Британії.

31 жовтня Усик та Чісора нарешті зустрінуться на одному ринзі, щоб визначити сильнішого. Красюк гадає, що план Усика буде схожий на той, який був у попередньому поєдинку проти Чазза Візерспуна. Українець обережно розпочне бій, а вже через 2-3 раунди додасть у потужності і розпочне знищувати суперника, повідомляє SkySports.

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Очікування промоутера

"Чи станеться у поєдинку нокаут більшою мірою залежить не від Усика, а від Чісори. Якщо Дерек в хорошій формі, якщо він буде готовий рухатися по рингу протягом всієї дистанції, якщо його витривалість дозволить йому залишатися у фокусі, не втрачаючи концентрації, тоді нокаут швидше за все не станеться. Але як тільки Дерек вирішить ризикнути, то миттєво знайде себе на підлозі", – заявив Красюк.

За словами Красюка, в Усика є єдине бажання – закріпитись у суперважкій вазі. Він завершив підготовку до поєдинку, провів спаринги та вже з нетерпінням чекає, щоб вийти на ринг проти Чісори.