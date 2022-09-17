Если бы не они, то ничего бы не было, – Ярмоленко поблагодарил украинских военных

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко присоединился к национальной команде в Варшаве. В сентябре подопечные Александра Петракова сыграют в трех поединках Лиги наций.

Ярмоленко: Если ты отдаешь все силы в футболе, результат потом приходит

Капитан национальной команды рассказал о своем приезде в расположение сборной перед матчами против Шотландии и Армении в Лиге наций.

Стоит внимания Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом: сколько стоит звезда Арсенала

В июле Ярмоленко стал игроком Аль-Айна, возглавляемого Сергеем Ребровым. Он прокомментировал свои выступления в ОАЭ.

Конечно, не легко, потому что очень жарко. Потребуется время, чтобы привыкнуть. Но ничего страшного, там все условия для футбола есть – хорошие поля, хороший футбол. Я доволен своим решением. А по европейской погоде, конечно, соскучился, поэтому можно сейчас погулять, подышать свежим воздухом. В ОАЭ очень жарко, приходится тренироваться при температуре +40, иногда даже больше бывает,

– сказал Андрей.

Футболист отметил, что в Европе дышится легче, "особенно когда находишься ближе к Украине".

Сборная Украины проведет 3 игры в Лиге наций в сентябре: два матча с Шотландией (21 и 27 сентября) и поединок с Арменией, 24 сентября. Лидер "сине-желтых" поделился мнениями о предстоящих поединках.

"Как всегда, смотрю на это с позитивом, потому что я знаю наших игроков, знаю наш потенциал и знаю, в какой футбол мы можем играть. Мы никого не боимся, всех уважаем и знаем, за кого мы играем. Как всегда, не могу ничего говорить, но я могу пообещать нашим болельщикам, всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. Результат уже увидим, каков будет, но я знаю, что если ты отдаешь все силы в футболе, то результат потом приходит", – отметил Ярмоленко.

Прошлая игра с Шотландией – это уже история. Теперь другой турнир. Готовимся как и ко всем играм – с настроением. Когда все соберемся, когда все ребята подъедут, то разберем соперника, главный тренер скажет нам, за счет чего мы сможем победить, как нам нужно играть. Подготовка продолжается, рад видеть всех ребят, соскучился по всем,

– подчеркнул капитан сборной Украины.

"Мы благодарны нашим защитникам"

К сожалению, в сентябрьских матчах Лиги наций три важных ключевых игрока – Шапаренко, Бущан, Зинченко. Все они недавно травмировались.

"Конечно, эти ребята многое означают для сборной, но травмы – это такая вещь, от которой в футболе никто не застрахован. Мы все желаем ребятам скорейшего выздоровления, мы все их ждем. Но сейчас нам придется играть без них. Это будет шанс для других игроков показать тренерскому штабу, что они тоже готовы. Конечно, нам будет их не хватать, но это футбол, и нам нужно готовиться и думать, как играть без них", – заявил футболист.

Ярмоленко прокомментировал успех наших защитников в Харьковской области.

"Конечно, ты следишь за новостями, есть ли положительные моменты. Но ты понимаешь, какой ценой эти положительные новости нам даются. Ты понимаешь, что много наших военных погибает. С одной стороны, ты радуешься, что мы возвращаем свои села, свои города, а с другой – много военных погибло, поэтому очень двоякое ощущение… Я могу сказать от всех ребят и персонала сборной, что мы благодарны нашим защитникам… Если бы не они, ничего бы не было – ни футбола, ничего. Мы благодарны за то, что они делают для нас, для наших семей, за защиту", – подчеркнул лидер "сине-желтых".

Мы не должны говорить, что нам тяжело, потому что кому действительно тяжело – это нашим воинам, но я не видел, чтобы они говорили, как им тяжело или как они устали. Мы тоже не имеем права это делать. Мы должны отдать все силы за нашу страну и дать людям хоть какую-нибудь радость, чтобы они хоть на 90 минут отвлеклись от всего этого и смогли просто порадоваться успехам национальной сборной по футболу.

– добавил Ярмоленко.

Подготовка сборной к важным матчам