Уже на следующей неделе сборная Украины снова проведет матчи в Лиге наций. Учитывая отсутствие тура 17-18 сентября, Александр Петраков решил собрать команду заранее.
По теме Без нападающих, но с игроками из России: сборная Армении удивила заявкой на матч против Украины
В пятницу в Варшаву съехалось большинство вызванных игроков. Футболисты Шахтера провели свой последний матч как раз в столице Польши.
Из Кракова прибыли футболисты Динамо, а дуэт Днепра-1 Довбик – Пихальонок прилетел рейсом из Ларнаки. Также к команде присоединился и новичок Аль-Айна Андрей Ярмоленко.
Состав игроков, прибывших в сборную:
Сборная провела на стадионе местного Гутника, оно носило восстановительный характер. Игроки могли оправиться от клубного сезона и психологически переключиться на работу в национальной команде.
Читайте также В СМИ попали зарплаты лидеров Динамо: кто зарабатывает больше всего
Позже в команду прибудут легионеры из европейских стран – Лунин, Малиновский, Миколенко, Яремчук, Соболь, Качараба, Игнатенко и Коваленко. На июнь у "сине-желтых" запланировано три спарринга в Лиге наций:
- 21 сентября . Шотландия – Украина
- 24 сентября . Армения – Украина
- 27 сентября . Украина – Шотландия
Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Шапаренко, Попове и Корниенко.