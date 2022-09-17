Уже на следующей неделе сборная Украины снова проведет матчи в Лиге наций. Учитывая отсутствие тура 17-18 сентября, Александр Петраков решил собрать команду заранее.

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В пятницу в Варшаву съехалось большинство вызванных игроков. Футболисты Шахтера провели свой последний матч как раз в столице Польши.

Из Кракова прибыли футболисты Динамо, а дуэт Днепра-1 Довбик – Пихальонок прилетел рейсом из Ларнаки. Также к команде присоединился и новичок Аль-Айна Андрей Ярмоленко.

Состав игроков, прибывших в сборную:

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Евгений Волынец (Колос).

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Александр Тимчик (Динамо), Сергей Кривцов (Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Богдан Михайличенко (Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Михаил Мудрик (Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Александр Зубков (Шахтер).

Нападающие: Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Артем Довбык (Днепр-1).

Сборная провела на стадионе местного Гутника, оно носило восстановительный характер. Игроки могли оправиться от клубного сезона и психологически переключиться на работу в национальной команде.

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Позже в команду прибудут легионеры из европейских стран – Лунин, Малиновский, Миколенко, Яремчук, Соболь, Качараба, Игнатенко и Коваленко. На июнь у "сине-желтых" запланировано три спарринга в Лиге наций:

21 сентября . Шотландия – Украина

. Шотландия – Украина 24 сентября . Армения – Украина

. Армения – Украина 27 сентября . Украина – Шотландия

Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Шапаренко, Попове и Корниенко.

Положение в группе . Украина лидирует в своей группе в Лиге. Команда Петракова набрала 7 очков в трех играх и опережает Шотландию на один балл. У Ирландии – 4 очка, у Армении – 3.