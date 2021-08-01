Романчук: Дуже мотивований на наступний сезон

У фіналі запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук фінішував другим. Українця зміг випередити тільки нестримний Роберт Фінк із США.

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"Звичайно, знав, що він сильний фінішер. Це вже показала практика на фініші 800 метрів. Задоволений другим місцем, тому що для мене це незвична практика – змагатися зранку. Все ж у нас 4 ранку, а в Америці – вечір. Це також зіграло велику роль. Але такі реалії нашого життя, і всі були в однакових умовах.

І я не можу сказати, що хтось там переміг через те, що змінили розклад. Всі були в однакових умовах, і американець виявився сильнішим. Але я дуже мотивований на наступний сезон та олімпійський цикл, який буде меншим. Будемо готуватися до Парижа і паралельно показувати найкращі результати", – прокоментував Михайло заплив.

Романчук, який на Олімпіаді здобув "срібло" та "золото", заявив, що здобув би для України "золото", якби був ще один заплив.

У мене дві медалі – "срібло" та "бронза". Якби був ще один заплив – було б і "золото", але, на жаль, його немає. Проаналізуємо з тренером виступ та помилки, які, упевнений, що були. Будемо їх враховувати та рухатися далі,

– зазначив плавець.

Романчук також знайшов позитив у своєму виступі. Зокрема, українець радий, що випередив німця Флоріана Веллбрука.

"Є дві медалі, чим я дуже задоволений. Це той самий чемпіонат світу, Олімпіада – всі ті ж суперники. Повернувся (з чемпіонату світу, – Спорт 24) зі "сріблом" на 1500 метрів, цього разу – також "срібло". Зміг випередити німця, це вже радує.

Уперше його випередив за свою кар'єру, з 2018 року ми вже суперники і жодного разу до цього не вдавалося виграти у нього цю дистанцію. Але з'явився молодший, спритніший та швидший. Вітаю його з тим, що переміг, але, як я вже казав, здаватися не буду і працюватиму ще сильніше", – сказав Михайло.

Романчук: Не закінчую кар'єру

Плавець зазначив, що показав свій максимум. За словами українця, він би поборовся за "золото", якби заплив був ввечері.

"Показав свій максимум, все, на що здатний. Упевнений, якби фінали були ввечері – боровся за "золото". Шансів було б набагато більше, оскільки ввечері почуваюся краще. Але нічого, не закінчую кар'єру, мені є, що доводити іншим", – резюмував плавець.