Если будем так играть с боснийцами, то попадем на чемпионат мира, – Петраков об игре с Болгарией
Источник:УАФ
Сборная Украины провела последний домашний матч в 2021 году. Поединок завершился результативной ничьей.
Петраков: к ребятам нет вопросов
Александр Петраков остался доволен игрой своих подопечных в поединке против Болгарии.
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Петракову также понравился дебют Дмитрия Ризника. Он отметил, что "сознательно дал ему сыграть". Коуч убежден, что Ризник еще поможет сборной в дальнейших матчах.
Чтобы забить еще один гол украинцам не хватило технического мастерства, считает тренер. Однако, по словам наставника "сине-желтых", все игроки сборной хорошо сыграли против Болгарии.
У меня к ребятам нет вопросов. Я всех поблагодарил, пожелал удачи. Я сказал, что если будем так играть с Боснией и Герцеговиной, то попадем на чемпионат мира,
– подчеркнул наставник сборной Украины.
Украина – Болгария: главное
- Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Болгарией в товарищеском матче в Одессе.
- Украина впервые под руководством Александра Петракова сыграла по схеме с четырьмя защитниками.
- За матч украинцы нанесли более 30 ударов, трижды забили из офсайда.
- Уже 16 ноября "сине-желтые" встретятся в решающем матче квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 21.45.