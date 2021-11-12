Если будем так играть с боснийцами, то попадем на чемпионат мира, – Петраков об игре с Болгарией

Сборная Украины провела последний домашний матч в 2021 году. Поединок завершился результативной ничьей.

Петраков: к ребятам нет вопросов

Александр Петраков остался доволен игрой своих подопечных в поединке против Болгарии.

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Петракову также понравился дебют Дмитрия Ризника. Он отметил, что "сознательно дал ему сыграть". Коуч убежден, что Ризник еще поможет сборной в дальнейших матчах.

Чтобы забить еще один гол украинцам не хватило технического мастерства, считает тренер. Однако, по словам наставника "сине-желтых", все игроки сборной хорошо сыграли против Болгарии.

У меня к ребятам нет вопросов. Я всех поблагодарил, пожелал удачи. Я сказал, что если будем так играть с Боснией и Герцеговиной, то попадем на чемпионат мира,

– подчеркнул наставник сборной Украины.

Украина – Болгария: главное