Украинский полузащитник Андрей Кравчук решил продолжить карьеру в России. Он подписал контракт с московским Торпедо.

Кравчук подписал контракт с российским клубом на 4,5 года.

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Он стал третьим украинцем, который присоединился к Торпедо в это трансферное окно. До него это сделали нападающий Денис Баланюк и защитник Александр Каплиенко.

Отметим, что Кравчуку всего 22 года. Он родился в Черновцах.

На юношеском уровне выступал за Динамо и Шахтер. Однако впоследствии перебрался в донецкий Олимпик.

Именно в составе Олимпика игрок и дебютировал в УПЛ.

За три сезона в УПЛ Кравчук сыграл 28 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Кроме того, Кравчук выступал за молодежную сборную Украины.

Напомним, в сборную Украины не вызываются игроки, выступающие в российском чемпионате. Так было и с Олегом Данченко. Впервые он перешел в российский клуб Анжи летом 2017 года. Через год он вернулся в Шахтер. И именно тогда и получил вызов в национальную сборную Украины. Он был в заявке команды на матчи Лиги наций против Чехии и Словакии, но на поле так и не вышел.

После этого в 2019 году Данченко вновь отправился в Россию – аренда в Енисей, трансфер в Рубин, переход в Уфу.

В январе 2021 года Рубин продал Данченко в греческий АЕК за 1 миллион евро. В СМИ появилась информация, что игрока могут вызвать на мартовские матчи сборной Украины.