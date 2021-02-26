Український півзахисник Андрій Кравчук вирішив продовжити кар'єру в Росії. Він підписав контракт з московським Торпедо.

Кравчук підписав контракт з російським клубом на 4,5 роки.

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Він став третім українцем, який приєднався до Торпедо в це трансферне вікно. До нього це зробили нападник Денис Баланюк та захисник Олександр Каплієнко.

Відзначимо, що Кравчуку лише 22 роки. Він народився в Чернівцях.

На юнацькому рівні виступав за Динамо та Шахтар. Однак згодом перебрався до донецького Олімпіка.

Саме у складі Олімпіка гравець і дебютував в УПЛ..

За три сезони в УПЛ Кравчук зіграв 28 матчів, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Окрім того, Кравчук виступав за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, до збірної України не викликаються гравці, які виступають в російському чемпіонаті. Так було і з Олегом Данченком. Вперше він перейшов до російського клубу Анжи у влітку 2017 року. Через рік він повернувся до Шахтаря. І саме тоді й отримав виклик до національної збірної України.. Він був у заявці команди на матчі Ліги націй проти Чехії та Словаччини, але на поле так і не вийшов.

Після цього у 2019 році Данченко знову відправився до Росії – оренда в Єнісей, трансфер в Рубін, перехід в Уфу.

У січні 2021 року Рубін продав Данченка в грецький АЕК за 1 мільйон євро. У ЗМІ з'явилася інформація, що гравця можуть викликати на березневі матчі збірної України.