Донецкий "Олимпик" выступил с идеей объединиться с одесским "Черноморцем". "Олимпик" стремится выкупить стадион "Черноморец" и возродить футбол в Одессе.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью "Большому футболу" рассказал об идее перевезти донецкий клуб в Одессу. После оккупации Россией Донецка "Олимпик" выступал в Сумах, Черкассах и Киеве.

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"Олимпик" стремится выкупить стадион "Черноморец"

Современная арена была выставлена ​​на аукцион, после чего ее конце мая приобрела американская компания Allrise Capital.

Пока причины покупки стадиона не раскрываются. По предварительной информации, на стадион наложен арест.

Гельзин рассказал, что "Олимпик" провел переговоры с футбольной общественностью, авторитетными бывшими игроками и футбольными деятелями Одессы по покупке арены.

"Все отреагировали очень тепло и положительно. Нас это очень порадовало и удивило", – сказал президент дончан.

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По его словам, было принято решение попробовать выкупить стадион "Черноморец".

Если так произойдет, то следующим шагом будут переговоры с владельцем одесского клуба по выкупу бренда,

– заявил Гельзин.

Президент "Черноморца" дал согласие

Гельзин отметил, что "Олимпик" ожидает от фонда, который выкупил стадион "Черноморец", пока он его зарегистрирует. Он заявил, что у фонда возникли сложности.

Вероятно, говорится об аресте стадиона.

"Надеюсь, скоро они закончатся, а мы заключим контракт, по которому будем владельцами стадиона" Черноморец", – сказал Гельзин.

Он добавил, что президент "Черноморца" Леонид Климов готов вести переговоры о слиянии двух клубов.

Впрочем, первоочередной задачей "Олимпика" – является выкуп арены "Черноморец". После этого дончане попытаются выкупить бренд ФК "Черноморец".

Очевидно, что клуб будет называться "Черноморец", а не "Олимпик".