"Черноморец" готов слиться с донецким "Олимпиком": как будет называться новый клуб
Донецкий "Олимпик" выступил с идеей объединиться с одесским "Черноморцем". "Олимпик" стремится выкупить стадион "Черноморец" и возродить футбол в Одессе.
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью "Большому футболу" рассказал об идее перевезти донецкий клуб в Одессу. После оккупации Россией Донецка "Олимпик" выступал в Сумах, Черкассах и Киеве.
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"Олимпик" стремится выкупить стадион "Черноморец"
Современная арена была выставлена на аукцион, после чего ее конце мая приобрела американская компания Allrise Capital.
Пока причины покупки стадиона не раскрываются. По предварительной информации, на стадион наложен арест.
Гельзин рассказал, что "Олимпик" провел переговоры с футбольной общественностью, авторитетными бывшими игроками и футбольными деятелями Одессы по покупке арены.
"Все отреагировали очень тепло и положительно. Нас это очень порадовало и удивило", – сказал президент дончан.
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По его словам, было принято решение попробовать выкупить стадион "Черноморец".
Если так произойдет, то следующим шагом будут переговоры с владельцем одесского клуба по выкупу бренда,
– заявил Гельзин.
Президент "Черноморца" дал согласие
Гельзин отметил, что "Олимпик" ожидает от фонда, который выкупил стадион "Черноморец", пока он его зарегистрирует. Он заявил, что у фонда возникли сложности.
Вероятно, говорится об аресте стадиона.
"Надеюсь, скоро они закончатся, а мы заключим контракт, по которому будем владельцами стадиона" Черноморец", – сказал Гельзин.
Он добавил, что президент "Черноморца" Леонид Климов готов вести переговоры о слиянии двух клубов.
Впрочем, первоочередной задачей "Олимпика" – является выкуп арены "Черноморец". После этого дончане попытаются выкупить бренд ФК "Черноморец".
Очевидно, что клуб будет называться "Черноморец", а не "Олимпик".