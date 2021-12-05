Еще один соперник для Ломаченко: Хейни в нелегкой борьбе победил Диаса – видео боя
Источник:24 канал
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся турнир по профессиональному боксу. На ринге встретились чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни и Джозеф Диас.
12 раундов завершились победой чемпиона
Поединок длился все 12 раундов. В нелегкой борьбе Хейни победил своего соперника и в четвертый раз защитил титул и в четвертый раз WBC.
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Все судьи отдали победу Девину– 116:112, 117:111, 117:111.
Сам бой проходил в довольно низком темпе, оба боксера отдавали предпочтение защите. Хотя в начале боя Диас был несколько активнее, ему удалось забрать несколько стартовых раундов. Но потом Хейни перехватил инициативу, работал техничнее и агрессивнее своего оппонента.
Видео поединка
В конце поединка Джозеф снова прибавил и едва не поразил Хейни, но тот сумел выстоять до конца 12-го раунда.
Видео момента
- Этот поединок изрядно интересовал поклонников украинского бокса, поскольку Девин настойчиво вызывает на ринг Василия Ломаченко, который 11 декабря выйдет на ринг против Ричарда Комми из Ганы.
- Обладателем престижного пояса по версии WBC Franchise является абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос. Вероятно, что австралиец может стать следующим соперником Хейни.