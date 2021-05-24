Еще ничего не решено, – Де Дзерби о переходе в Шахтер

Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби покидает итальянскую команду. Тренер отметил, что еще нет 100% договоренности с донецким Шахтером.
Де Дзерби не спешит в УПЛ
Сассуоло домашней победой над Лацио (2:0) завершило сезон в итальянской Серии А. Клуб с 62 очками занял 8 место. После матча наставник команды Роберто Де Дзерби прокомментировал выступление подопечных в сезоне-2020/2021.
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Команда остановилась в двух шагах от выхода в еврокубки, но тренер остался доволен игрой команды в этом сезоне. Ему обидно, что их дороги расходятся. Де Дзерби работал с итальянцами с 2018 года. Также специалист приоткрыл карты своего будущего.
Я в Шахтере? Возможно. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все решить. Еще ничего не решено, сегодня я хотел бы поговорить о Сассуоло. Я пытался получить возможность проявить свои навыки. Я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя,
– рассказал тренер.
Напомним, что в этом сезоне Шахтер занял 2 место в УПЛ, уступив только Динамо.
- Весной 2021 года появились первые слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего итальянского специалиста.
- Еще ранее итальянские СМИ сообщали, что наставник подписал 2-летний контракт с дончанами. С тренером в клуб УПЛ могут перейти сразу несколько футболистов Сассуоло.
- В разное время сообщалось, что Де Дзерби хочет видеть в своей новой команде Андреа Консильо, Влада Кирикеша, Марлона, Жереми Бога, Мануэля Локателли и Филиппа Джуричича.