Еще ничего не решено, – Де Дзерби о переходе в Шахтер

Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби покидает итальянскую команду. Тренер отметил, что еще нет 100% договоренности с донецким Шахтером.

Де Дзерби не спешит в УПЛ

Сассуоло домашней победой над Лацио (2:0) завершило сезон в итальянской Серии А. Клуб с 62 очками занял 8 место. После матча наставник команды Роберто Де Дзерби прокомментировал выступление подопечных в сезоне-2020/2021.

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Команда остановилась в двух шагах от выхода в еврокубки, но тренер остался доволен игрой команды в этом сезоне. Ему обидно, что их дороги расходятся. Де Дзерби работал с итальянцами с 2018 года. Также специалист приоткрыл карты своего будущего.

Я в Шахтере? Возможно. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все решить. Еще ничего не решено, сегодня я хотел бы поговорить о Сассуоло. Я пытался получить возможность проявить свои навыки. Я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя,

– рассказал тренер.

Напомним, что в этом сезоне Шахтер занял 2 место в УПЛ, уступив только Динамо.