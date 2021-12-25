Лидер сборной может сменить клуб
Андрей Ярмоленко отлично играет в сборной Украины, а вот в клубе дела складываются не так хорошо. Футболист может перейти в другой клуб уже в январе 2022 года.
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В клубе готовы выставить на трансфер футболиста, но понимают, что выручить за него большие деньги у них не получится. Потому рассматривают повышение цены игрока. Вест Хэм может дать Ярмоленко еще один шанс проявить себя в клубе, сыграв в Лиге Европы, которая ждет "молотобойцев" весной 2022-го.
Подопечные Дэвида Моеса с первого места пробились в 1/8 финала турнира. Клуб АПЛ завершил групповой раунд с 13 очками. В чемпионате Англии после 17 туров Вест Хэм идет пятым, имея в своем активе 28 баллов.
Уже 1 января 2022 клуб украинца сыграет на выезде против Кристал Пелес.
Статистика Ярмоленко в сезоне
- В сезоне-2021/2022 отыграл за английский клуб 17 матчей, в которых забил всего один гол и сделал три ассиста. Единственный результативный удар на свой счет записал в матче Лиги Европы против австрийского Рапида.
- В последний раз выходил на футбольное поле в Кубке английской лиги против Тоттенхэма (2:1). Ярмоленко провел в поле 10 минут.