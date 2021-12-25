Лидер сборной может сменить клуб

Андрей Ярмоленко отлично играет в сборной Украины, а вот в клубе дела складываются не так хорошо. Футболист может перейти в другой клуб уже в январе 2022 года.

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В клубе готовы выставить на трансфер футболиста, но понимают, что выручить за него большие деньги у них не получится. Потому рассматривают повышение цены игрока. Вест Хэм может дать Ярмоленко еще один шанс проявить себя в клубе, сыграв в Лиге Европы, которая ждет "молотобойцев" весной 2022-го.

Подопечные Дэвида Моеса с первого места пробились в 1/8 финала турнира. Клуб АПЛ завершил групповой раунд с 13 очками. В чемпионате Англии после 17 туров Вест Хэм идет пятым, имея в своем активе 28 баллов.

Уже 1 января 2022 клуб украинца сыграет на выезде против Кристал Пелес.

Статистика Ярмоленко в сезоне