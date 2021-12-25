Лідер збірної може змінити клуб

Андрій Ярмоленко відмінно грає у збірній України, а от у клубі справи складаються не так добре. Футболіст може перейти інший клуб вже у січні 2022 року.

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У клубі готові виставити на трансфер футболіста, але розуміють, що виручити за нього великі гроші їм не вдасться. Тому розглядають підвищення ціни гравця. Вест Хем може дати Ярмоленку ще один шанс проявити себе у клубі, зігравши у Лізі Європи, яка чекає на "молотобійців" на весні 2022-го.

Підопічні Девіда Моєса з першого місця пробились в 1/8 фіналу турніру. Клуб АПЛ завершив груповий раунд із 13 очками. У чемпіонаті Англії після 17 турів Вест Хем йде п'ятим, маючи у своєму активі 28 балів.

Вже 1 січня 2022 року клуб українця зіграє на виїзді проти Крістал Пелес.

Статистика Ярмоленка у сезоні