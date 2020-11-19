Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился с "горожанами" о продлении контракта.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

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Руководство "МанСити" предоставило специалисту необходимое время на раздумья, чтобы он обдумал это решение с семьей. В результате 49-летний испанец согласился подписать соглашение.

Стороны подписали новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.

Карьера Гвардиолы в "Манчестер Сити"

49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги, два раза завоевал Суперкубок Англии, а также один раз стал обладателем Кубка Англии.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" не очень удачно выступает в английской Премьер-лиге. После семи туров клуб занимает лишь 10 место. В Лиге чемпионов все гораздо лучше – три победы в трех матчах.