Еще два года с Зинченко: Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился с "горожанами" о продлении контракта.
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
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Руководство "МанСити" предоставило специалисту необходимое время на раздумья, чтобы он обдумал это решение с семьей. В результате 49-летний испанец согласился подписать соглашение.
Стороны подписали новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.
Карьера Гвардиолы в "Манчестер Сити"
49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги, два раза завоевал Суперкубок Англии, а также один раз стал обладателем Кубка Англии.
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" не очень удачно выступает в английской Премьер-лиге. После семи туров клуб занимает лишь 10 место. В Лиге чемпионов все гораздо лучше – три победы в трех матчах.
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