Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола домовився з "містянами" про продовження контракту.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

До слова "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" не визначили сильнішого у битві грандів: відео

Керівництво "МанСіті" надало фахівцю необхідний час на роздуми, щоб він обдумав це рішення з сім'єю. В результаті 49-річний іспанець погодився підписати угоду.

Сторони підписали нову угоду, яка буде діяти до літа 2023 року.

Кар'єра Гвардіоли в "Манчестер Сіті"

49-річний Гвардіола тренує "Манчестер Сіті" з 2016 року. Під його керівництвом клуб двічі ставав чемпіоном Англії, тричі виграв Кубок англійської ліги, два рази завоював Суперкубок Англії, а також одного разу став володарем Кубка Англії.

У нинішньому сезоні "Манчестер Сіті" не дуже вдало виступає в англійській Прем'єр-лізі. Після семи турів клуб посідає лише 10 місце. У Лізі чемпіонів всі набагато краще – три перемоги в трьох матчах.