Минус потенциальная медаль для Украины: серебряный призер Олимпиады сенсационно закончила карьеру

Украинский велотрек потерял самую сильную и титулованную спортсменку Елену Старикову. Велогонщица неожиданно простилась со спортом.

После чемпионата Украины, состоявшегося в июне 2023 года, Елена Старикова больше не появлялась на треке. Спортсменка, уже давно проживающая во Львове, не выложила ни одного фото или видео из тренировочного процесса. В ее инстаграмме можно было заметить только фотографии из повседневной неспортивной жизни.

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Большая потеря для украинского спорта перед Олимпиадой

Впоследствии Елена записала большое видео, в котором призналась, что не получала удовольствия от того, чем занималась. Старикова намекнула, что больше не будет представлять страну на велотреке и вообще уходит из профессионального спорта.

4 августа Старикова подтвердила Суспільне Спорт, окончившее профессиональную карьеру. Хотя у девушки были планы об Олимпиаде-2024, где она была одной из главных надежд Украины на медали. Она планировала сделать перерыв в спорте после Олимпийских игр-2024. Но теперь Елена будет следить с Играми в Париже только по телевизору.

К сожалению, украинская сборная по велотреку понесла большую потерю.

Напомним, что Старикова достаточно сенсационно получила "серебро" на перенесенной Олимпиаде-2020 в Токио После чего Елену пригласили в престижную Лигу чемпионов.

Интересно, в апреле появилась информация о саботаж главного государственного и других тренеров Министерства молодежи и спорту Украины. Поэтому Старикова не может посоревноваться на последнем отборочном Nation Cup и поехать в Париж.

Отметим, что именно эта причина поставила под сомнение участие Елены в чемпионате мира-2023, который состоится в шотландском Глазго, где вице-чемпионки Олимпиады-2020 не было.