Перша нагорода на велотреку

Наша велогонщиця стала другою у гонці на час. Цей старт став для Олени Старікової другим у Мюнхені. До цього олімпійська призерка у Токіо-2020 виступала у команді у жіночому спринті, фінішувавши у п'ятірці найкращих, пише 24 канал.

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Старікова вийшла на корт передостанньою. Олена класно подолала дистанцію у гіті (гонці на час) посунувши з першого місця Міріам Вече. Італійка не стримувала емоцій, її розчарування читалось у неї на обличчі.

Натомість 26-річна велогонщиця з України не стала святкувати. Останньою на корт виходила місцева улюблениця Емма Гітце, яка менше, ніж на секунду випередила українку. Тому цього дня на церемонії нагородження лунав гімн Німеччини.

Олена Старікова – срібна призерка Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022, який приймає німецький Мюнхен.

Вече підійнялась на третю сходинку п'єдесталу.

Трійка призерок (у секундах)

Емма Гінце (Німеччина) – 32.668 Олена Старікова (Україна) – 33.043 Міріам Вече (Італія) – 33.434

Для Олени Старікової це друга нагорода у "гіті" на 500 метрів. Першу здобула у 2019-му році на Європейських іграх у Мінську, і це було теж "срібло".

До слова. Старікова принесла Україні вже четверту медаль Мультиспортивного Євро-2022 у Мюнхені. Інші три нагороди українці здобули в академічному веслуванні.