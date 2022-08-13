Перша нагорода на велотреку
Наша велогонщиця стала другою у гонці на час. Цей старт став для Олени Старікової другим у Мюнхені. До цього олімпійська призерка у Токіо-2020 виступала у команді у жіночому спринті, фінішувавши у п'ятірці найкращих, пише 24 канал.
Варто прочитати Збірна України втратила лідерку: гімнастка Варінська сенсаційно закінчила кар'єру
Старікова вийшла на корт передостанньою. Олена класно подолала дистанцію у гіті (гонці на час) посунувши з першого місця Міріам Вече. Італійка не стримувала емоцій, її розчарування читалось у неї на обличчі.
Натомість 26-річна велогонщиця з України не стала святкувати. Останньою на корт виходила місцева улюблениця Емма Гітце, яка менше, ніж на секунду випередила українку. Тому цього дня на церемонії нагородження лунав гімн Німеччини.
Олена Старікова – срібна призерка Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022, який приймає німецький Мюнхен.
Вече підійнялась на третю сходинку п'єдесталу.
Трійка призерок (у секундах)
- Емма Гінце (Німеччина) – 32.668
- Олена Старікова (Україна) – 33.043
- Міріам Вече (Італія) – 33.434
Для Олени Старікової це друга нагорода у "гіті" на 500 метрів. Першу здобула у 2019-му році на Європейських іграх у Мінську, і це було теж "срібло".