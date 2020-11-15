Украинская велосипедистка Елена Старикова продолжает собирать награды на чемпионате Европы в Болгарии. На этот раз украинка добавила еще и золотую медаль.

На этих соревнованиях в болгарском Пловдиве эта награда стала не первой для львовянки. До этого Елена Старикова добавила в свою копилку достижений две бронзы в личном и командном спринте, пишет 24 канал.

Стоящее Украинские велосипедистки завоевали бронзу в командном спринте на чемпионате Европы

Без шансов для соперниц

Старикова стала чемпионкой Европы в дисциплине кейрин. Сначала украинка не оставила никаких шансов соперницам в полуфинале, а уже в финале продолжила свое победное шествие.

Кейрин – гонка на ускорение. Атлеты стартуют одновременно за мотоциклом, который постепенно увеличивает скорость с 25 км/ч до 50 км/ч. За 2,5 круга до финиша мотоцикл сходит с дистанции – велосипедисты соревнуются, кто первым пересечет финишную линию. Скорость на финише может составлять более 70 км/ч.

В финале Старикова первой ускорилась (еще за 1,5 круга до финиша), создала небольшое преимущество, которое удалось удержать до финиша. Последний круг Елена преодолела за 11.377 секунды, а ее финишная скорость – 63.28 км/ч.

Кто такая Елена Старикова? Украинская трековая велогонщица, серебряный призер чемпионатов мира и Европы. В январе 2019 года впервые стала лучшей спортсменкой месяца. Это "золото" чемпионата Европы стало первым в карьере для украинки.

"За спиной" у представительницы Украины расположилась спортсменка из Чехии Сара Канковская, а тройку лидеров замкнула испанка Хелена Касас.

Еще одна украинка Любовь Басова завершила гонку 10-й.

Для Украины это уже шестая медаль на нынешнем чемпионате Европы (1-1-4). В медальном зачете Украина поднялась на шестое место. Лидером таблицы остается Великобритания, второй идет Россия, а на третьем месте расположилась Италия.