Украинская ракета: Елена Старикова – чемпионка Европы по велотреку
Украинская велосипедистка Елена Старикова продолжает собирать награды на чемпионате Европы в Болгарии. На этот раз украинка добавила еще и золотую медаль.
На этих соревнованиях в болгарском Пловдиве эта награда стала не первой для львовянки. До этого Елена Старикова добавила в свою копилку достижений две бронзы в личном и командном спринте, пишет 24 канал.
Стоящее Украинские велосипедистки завоевали бронзу в командном спринте на чемпионате Европы
Без шансов для соперниц
Старикова стала чемпионкой Европы в дисциплине кейрин. Сначала украинка не оставила никаких шансов соперницам в полуфинале, а уже в финале продолжила свое победное шествие.
В финале Старикова первой ускорилась (еще за 1,5 круга до финиша), создала небольшое преимущество, которое удалось удержать до финиша. Последний круг Елена преодолела за 11.377 секунды, а ее финишная скорость – 63.28 км/ч.
Кто такая Елена Старикова?Украинская трековая велогонщица, серебряный призер чемпионатов мира и Европы. В январе 2019 года впервые стала лучшей спортсменкой месяца. Это "золото" чемпионата Европы стало первым в карьере для украинки.
"За спиной" у представительницы Украины расположилась спортсменка из Чехии Сара Канковская, а тройку лидеров замкнула испанка Хелена Касас.
Еще одна украинка Любовь Басова завершила гонку 10-й.
Для Украины это уже шестая медаль на нынешнем чемпионате Европы (1-1-4). В медальном зачете Украина поднялась на шестое место. Лидером таблицы остается Великобритания, второй идет Россия, а на третьем месте расположилась Италия.
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